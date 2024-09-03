На Украине уволили замглавы офиса президента Ростислава Шурму
Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму
Замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурму сняли с должности. Указ о его увольнении подписал Владимир Зеленский, документ опубликовали на сайте украинского лидера.
«Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины», — отметили в указе.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале допустил, что место Шурмы займет глава Минстратегпрома Украины Александр Камышин. По данным нардепа, он уже подал заявление об отставке.
Причиной увольнения замглавы офиса Зеленского Железняк назвал «позицию партнеров и откровенную коррупцию».
«Но сколько времени и усилий на это было потрачено… Год, чтобы все поняли, какой коррупционер пытался управлять экономикой», — написал депутат.
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ранее сообщил, что заявления об уходе также подали глава Минюста Денис Малюська и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец.