Кулеба покинет должность главы украинского МИД

«Украинская правда»: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уйдет в отставку

Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency
Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency/Global Look Press

Еще один украинский министр уйдет в отставку. Свой пост покинет глава МИД страны Дмитрий Кулеба, сообщила местная газета «Украинская правда».

Источники в команде президента Украины уточнили, что с кандидатурой на место Кулебы пока не определились. Но не исключено, что должность министра иностранных дел страны займет его первый заместитель — Андрей Сибига.

Свой пост, подчеркнули собеседники издания, сохранит премьер-министр Денис Шмыгаль. В правительстве, по данным источников, готовят и другие увольнения.

С должности замглавы офиса президента Украины уже сняли Ростислава Шурму. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что его уволили в том числе из-за откровенной коррупции.

Заявления об отставке также подали министр юстиции Денис Малюська, глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (ему прочат место Шурмы) и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец. Уволиться решил и глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль, должности также может лишиться вице-премьер Ирина Верещук.

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