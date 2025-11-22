Украинский военный разразился матом в адрес Зеленского из-за плана Трампа

Расправой пригрозил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому боевик ВСУ под псевдонимом Император Мавика на своей странице в социальной сети X . Опубликованный пост он сопроводил большим количеством ненормативной лексики.

Автор сообщения пояснил, что лидера страны ждет бесславный конец.

«Если подпишешь, тебе *****. Тебе просто *****. Если акция с картонками не была показательной для тебя и ты думаешь, что снова выйдут с картонками… Тебе *****, ох какая же тебе *****», — указал он.

Под «акцией с картонками» военный подразумевал первые с февраля 2022 года массовые протесты против отмены независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, после которых власти сдали назад.

Из публикаций автора следует, что он является командиром отдельного взвода в бригаде ВСУ, связанного с беспилотными системами, что служил на Соледарском направлении и принимал участие в боевых действиях с 2014 года.

Украинский лидер Владимир Зеленский после получения рамочного соглашения по урегулированию конфликта от американской делегации выступил с обращением к согражданам. Он заявил, что страна оказалась перед сложным выбором: потерять достоинство или лишиться ключевого партнера.

Зеленский добавил, что договорился о доработке документа при участии европейских союзников. Работой займутся специально назначенные советники.

Президент США Дональд Трамп назвал позицию Зеленского блефом. По его словам, украинский лидер пытается добиться более выгодной сделки из очень плохого положения.