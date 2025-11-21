Зеленский раскрыл содержание переговоров с Вэнсом и Дрисколлом

Зеленский объявил о доработке мирного плана США при участии Европы

Предложение США о мирном урегулировании украинского конфликта доработают при участии Евросоюза на уровне советников. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом и посетившим Киев генералом Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Он подчеркнул, что в ходе продолжительных бесед обсудил все детали мирного плана.

«Договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что уважает стремление президента США Дональда Трампа остановить боевые действия и воспринимает его инициативу очень положительно

«Договорились быть на постоянной связи. Команды готовы работать 24 на семь», — подытожил Зеленский.

Трамп в своем выступлении на радиостанции Fox News заявил, что рассчитывает на то, что Украина даст свое согласие на реализацию мирного плана до следующего четверга, 27 ноября.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Киев потеряет контроль над оставшимися территориями Донбасса.