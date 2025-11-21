Зеленский заявил об одном из самых тяжелых моментов в истории Украины

Зеленский: в истории Украины идет один из самых сложных моментов

Украина сейчас переживает один из самых сложных моментов в своей истории. Об этом в видеообращении в Telegram-канале заявил президент Владимир Зеленский.

«Сейчас один из самых сложных моментов в истории. Речь идет о потере достоинства или риске потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима и дальнейшие риски», — сказал он.

Зеленский напомнил, что в 2019 году дал клятву всеми силами охранять независимость и суверенитет страны, придерживаться Конституции и защищать права граждан.

«Мы не станем предавать национальные интересы, будем искать конструктивные решения с партнером и предлагать конструктивные варианты на вещи, которые нас не устраивают. Не дадим говорить, что мы не хотим мира», — добавил глава киевского режима.

Ранее стало известно, что Украина и ЕС отклонили ключевые пункты американского мирного плана из 28 пунктов.