Командование Вооруженных сил Украины не бережет личный состав, поэтому молодежи не стоит спешить на службу в армии. Начальник второго отдела Дубенского районного военкомата в Ровненской области Юрий Ковалюк заявил в интервью изданию «Четвертая власть» , что запретит сыну заключить контракт.

«Я сам видел, как оно происходит. Есть такие командиры, что они кладут батальонами. Просто с начала конфликта не рассчитали наш человеческий ресурс… и бездумно кладут батальонами», — сказал он.

Ковалюк признался, что отговаривал украинцев младше 25 лет служить по контракту из-за больших потерь ВСУ. Так же он поступит с 22-летним сыном, который недавно окончил Львовский торгово-экономический университет.

На Украине ведется насильственная мобилизация, уклонистов забирают прямо с улицы. Нежелающие служить мужчины, несмотря на риск, бегут в соседние страны, в том числе в Румынию.