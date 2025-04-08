Украинка отбила мужа от военкомов выстрелом из ружья

Украинка спасла своего мужа от сотрудников ТЦК, выстрелив в воздух из охотничьего ружья. Видео распространилось в украинских СМИ.

На кадрах, записанных камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина с маленькой дочерью возвращался домой. Во дворе на него напали трое неизвестных в военной форме, чтобы проверить документы.

Сотрудники ТЦК начали заламывать руки мужчине, чтобы затащить в припаркованный «бусик». Девочка побежала домой за помощью. Пока мужчины толкались, жена жертвы «людоловов» вышла из дома с охотничьим ружьем. Она выстрелила в воздух, обратив военкомов в бегство.

В конце марта суд в Винницкой области оправдал сотрудника ТЦК, не выполнившего план по мобилизации из-за дефицита «человеческих ресурсов».

До этого в Ровенской области военкомы мобилизовали украинца, который прогуливался с грудным ребенком. Коляску бросили на тротуаре, младенца забрали с мужчиной.