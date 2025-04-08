«Восемь суток бродили по снегам». На Украине двое уклонистов заблудились в горах

Двое украинцев шли по Карпатам 8 дней, пытаясь сбежать в Румынию от мобилизации

На западе Украины пограничники спасли двух заблудившихся в горах уклонистов, пытающихся пересечь границу с Румынией. Они восемь дней шли по Карпатам, сообщила пресс-служба Госупогранслужбы страны.

Двое украинцев пытались обойти контрольные посты, чтобы избежать проверок, и затем незаконно перейти границу с Румынией.

«Восемь суток бродили по снегам, пока не попали в метель. Самостоятельно добраться не смогли, позвонили и обратились за помощью», — уточнили в ведомстве.

На поиски мужчин направили пограничников и спасателей, а также привлекли оператора БПЛА. Поисковая операция проходила в сложных погодных условиях.

Благодаря оператору дрона удалось найти палатку с пропавшими. Ими оказались 28-летний житель Шепетовки из Хмельницкой области и 30-летний житель села Новоселовка из Запорожской области, сообщил украинский телеканал «Еспресо». Мужчин доставили в медучреждение с обморожениями первой степени.

Ранее украинка с охотничьим ружьем отбила мужа от сотрудников ТЦК, обратив их в бегство выстрелом в воздух.