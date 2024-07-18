ВСУ признали уничтожение большинства позиций в Крынках

Большинство основных позиций украинских боевиков в селе Крынки Херсонской области уже полностью разрушены. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сказал представитель группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.

«В Крынках большая часть наших позиций полностью разрушена продолжительным, комбинированным и интенсивным огневым воздействием», — сказал он.

Украинские СМИ сообщали, что в зоне боевых действий за село без вести пропали 788 боевиков ВСУ в период с октября 2023 года по конец июня 2024 года. При этом оттуда вывезли в разы меньше погибших за этот же срок — всего 262 человека.

Telegram-канал «Военный Осведомитель» отмечал, что ВСУ намеревались сделать Крынки на левом берегу Днепра очередным плацдармом, однако для многих украинских боевиков оно послужило кладбищем. В боях там принимали участие 35-я бригада и 37-я бригада морской пехоты ВСУ