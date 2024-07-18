В зоне боевых действий в селе Крынки в Херсонской области пропали без вести 788 бойцов ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные полиции.

«788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023 года по конец июня 2024 года», — заявили в материале.

При этом количество погибших военнослужащих, которых оттуда вывезли и похоронили, в разы меньше — всего 262 человека за этот период.

ВСУ рассчитывали превратить село Крынки на левом берегу Днепра в свой плацдарм, но в итоге оно стало кладбищем для украинских боевиков. В боях там участвовали 35-я бригада и 37-я бригада морской пехоты ВСУ.

Telegram-канал «Военный Осведомитель» объяснил такой разброс в данных по потерям украинской армии тем, что тела большинства участников морских высадок в Крынки остались на дне реки либо их не смогли забрать на другой берег.

Кроме того, противник потерял гораздо больше солдат. В список потерь не вошли те, кто обеспечивал проведение операций в селе и попадал под удары российской авиации и ракет по правобережью Херсонской области.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что бойцы ВС РФ выбивали боевиков ВСУ из островной части дельты Днепра, уничтожая вражеские разведгруппы.