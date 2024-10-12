Украинские военкомы открыли охоту на уклонистов в спортклубах и торговых центрах

Военкомы перешли к массовым рейдам в городах Украины

Сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов на Украине) вышли с рейдами по торговым центрам и спортивным клубам в поисках уклонистов в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

По данным авторов, сотрудники забирают мужчин прямо во время совершения покупок или занятий спортом, предварительно предупредив, что сопротивление и уклонение от призыва по мобилизации грозит ответственностью.

В минувшую пятницу сотрудники киевского территориального центра комплектования пополнили ряды призывников за счет посетителей концерта группы «Океан Эльзы». Силовики заблаговременно подогнали к зданию Дворца спорта автобусы, зная, что их ожидает крупный «улов».

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал свой последний концерт настоящим праздником. Отвечать на вопрос о своем отношении к рейду после выступления артист не захотел.