Украинские военкомы открыли охоту на уклонистов в спортклубах и торговых центрах

Сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов на Украине) вышли с рейдами по торговым центрам и спортивным клубам в поисках уклонистов в Киеве, Одессе и Кривом Роге. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал «Политика страны».
По данным авторов, сотрудники забирают мужчин прямо во время совершения покупок или занятий спортом, предварительно предупредив, что сопротивление и уклонение от призыва по мобилизации грозит ответственностью.
В минувшую пятницу сотрудники киевского территориального центра комплектования пополнили ряды призывников за счет посетителей концерта группы «Океан Эльзы». Силовики заблаговременно подогнали к зданию Дворца спорта автобусы, зная, что их ожидает крупный «улов».
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал свой последний концерт настоящим праздником. Отвечать на вопрос о своем отношении к рейду после выступления артист не захотел.
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