Лидер «Океана Эльзы» назвал праздником концерт с рейдом ТЦК в Киеве

Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал праздником концерт во Дворце спорта в Киеве, после которого сотрудники ТЦК устроили облаву на зрителей. Об этом сообщил телеканал ТСН.

«Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий», — отметил Вакарчук.

Также музыкант поблагодарил людей, которые пришли послушать его музыку. При этом лидер группы не стал отвечать на вопрос о своем отношении к рейду военкомов на концерте.

Пользователи Сети атаковали аккаунт лидера группы «Океан Эльзы» с требованием прокомментировать действия сотрудников ТЦК. Чаще всего звучал вопрос, почему музыканты группы не подпали под мобилизацию.

Рейд прошел перед концертом «Океана Эльзы» в Киеве 11 октября. После проверки документов военкомы увозили мужчин на автобусах. После этого поклонники группы стали продавать билеты по сниженной цене на другие выступления.