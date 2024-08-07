Сегодня 12:31 Украине предрекли потерю поддержки на Глобальном Юге Политолог Михайлов: Киев начал терять поддержку на Глобальном Юге 0 0 0 Фото: pxhere.com Эксклюзив

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Нигер и Мали — это не единственные страны, которые могут разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки террористических группировок, заявил в беседе с 360.ru политолог Евгений Михайлов. По его прогнозу, постепенно Киев окажется в полной изоляции в этом регионе.

Информацию о том, что правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной, политолог назвал ожидаемой, так как Нигер является союзником Мали. А это государство обвинило Киев в поддержке терроризма и неонацизме.

«Я думаю, что это не единственные страны на территории Африки, которые разорвут отношения с Киевом. Мали и Нигер являются партнерами Москвы. Я ожидаю подобные сообщения о прекращении работы с Киевом и от других стран, сотрудничающих с Россией», — отметил Михайлов.

Мы видим, что Киев теряет поддержку на Глобальном Юге Евгений Михайлов политолог

Отдельно Михайлов обратил внимание, что все попытки президента Украины Владимира Зеленского с помощью западных партнеров развернуть страны Африки против России терпят неудачу. «А подобные акции, подтверждающие участие террористов из Украины в атаке в Мали, ставят крест на какой-либо дипломатии в этом направлении. Страна „404“, как называют Украину, будет все больше находиться в изоляции на Глобальном Юге», — заключил эксперт.