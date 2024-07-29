Украина подтвердила участие в атаке туарегов на позиции ЧВК «Вагнер» в Мали

Повстанцы в Мали получили информацию для операции против ЧВК «Вагнер» от ГУР

Украинские разведчики передали повстанцам в Мали данные для организации нападения на группу бойцов частной военной компании «Вагнер». Об этом в беседе с изданием «Общественное» заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он пояснил, что россияне развернули активную деятельность в странах Африки, поэтому украинские военные вмешались и намерены продолжить сотрудничество с повстанцами в Мали.

«Повстанцы получили необходимую информацию, которая позволила провести успешную военную операцию. О деталях мы определенно не будем пока говорить, но продолжение последует», — заявил Юсов.

Представитель ГУР подтвердил, что туареги предложили передать захваченных в плен россиян на Украину, но отказался дать расширенный комментарий. Он пояснил, что подобные сделки проходят в рамках международного права и процедур.

О нападении туарегов на колонну бойцов частной военной компании «Вагнер» и правительственные войска Мали стало известно в минувшее воскресенье, 28 июля.

Представители бойцов уточнили, что противостояние продолжалось пять дней, в ходе которых они отбили несколько атак. Во время продолжающихся боев погибли командир отряда Сергей Шевченко с позывным Пруд, а также администратор Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый. На следующий день стало известно, что всех взятых в плен туарегами бойцов выкупили.