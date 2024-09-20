Украине не понравилась идея Польши передать Крым под контроль ООН

Украина выступила против идеи министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «забрать» Крым у России, передать его под контроль ООН и через 20 лет провести новый референдум. Об этом сообщил украинский МИД, его заявление процитировало местное издание «Страна.ua».

По словам дипломатов, территориальная целостность Украины не была и не может быть предметом «для обсуждения или компромиссов».

Сикорский отметил важность Крыма для украинского руководства. По его мнению, Россия и Украина не смогут договориться без демилитаризации полуострова, поэтому республику необходимо «передать под мандат ООН».

Политолог Евгений Михайлов раскритиковал предложение польского министра. Идея Сикорского только подогревает антироссийскую риторику и ненависть к России, объяснил он. Эксперт подчеркнул, что вопрос принадлежности полуострова никем и никогда обсуждаться не будет.

Ранее адвокат Мария Ярмуш отметила, что Сикорский плохо знает историю и пытается спекулировать на этой теме. По ее словам, идея об «изъятии» Крыма является необоснованной и незаконной.