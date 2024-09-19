Адвокат Ярмуш назвала незаконным предложение главы МИД Польши Сикорского о Крыме
Адвокат Мария Ярмуш прокомментировала предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН. Об этом сообщил RT.
Эксперт напомнила, что данный регион — изначально российские земли. Руководитель польского ведомства, отметила Ярмуш, плохо знает историю и пытается спекулировать на этой теме.
По мнению специалиста, инициатива является необоснованной и незаконной. Сам по себе вариант противоречит создавшейся практике разрешения конфликтов, подчеркнула адвокат.
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