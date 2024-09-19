Политолог Михайлов назвал бредом идею Сикорского отдать Крым под мандат ООН
Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT отрицательно отозвался о предложении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН.
Он заявил, что враги России не оставляют в покое ситуацию вокруг Крыма. И предложение Сикорского только подогревает антироссийскую риторику и ненависть к России.
«Абсолютно бредовое предложение, чисто популистское. Этот вопрос в принципе не может обсуждаться никак, никем и никогда», — подытожил политолог.
Михайлов также акцентировал внимание на том, что заявление Сикорского сделано на фоне ухудшения отношений между Польшей и Украиной. Руководство пытается смягчить ситуацию такой странной поддержкой.
Боеприпасы индийского производства поставляли через ЕС на Украину
Елисаветинский крестный ход пройдет в Одинцовском округе 22 сентября
Реконструкцию стадиона «Тимоново» завершили в Солнечногорске
Вторая фаза активности клещей началась в Подмосковье
Более 100 пациентов с диабетом получили консультации в НИКИ детства в Мытищах
Более 10 тысяч жителей Мытищ сделали прививку от гриппа с начала осени
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте