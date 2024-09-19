Политолог Михайлов назвал бредом идею Сикорского отдать Крым под мандат ООН

Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT отрицательно отозвался о предложении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН.

Он заявил, что враги России не оставляют в покое ситуацию вокруг Крыма. И предложение Сикорского только подогревает антироссийскую риторику и ненависть к России.

«Абсолютно бредовое предложение, чисто популистское. Этот вопрос в принципе не может обсуждаться никак, никем и никогда», — подытожил политолог.



Михайлов также акцентировал внимание на том, что заявление Сикорского сделано на фоне ухудшения отношений между Польшей и Украиной. Руководство пытается смягчить ситуацию такой странной поддержкой.