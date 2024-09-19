«Стратегически важен для Украины». В Польше предложили «забрать» Крым у России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе визита в Киев предложил «передать» Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По словам Сикорского, Крымский полуостров необходимо сейчас «передать под мандат ООН», а через несколько лет подготовить «честный референдум». За это время, по мнению Сикорского, необходимо выяснить, кто является «законными жителями» Крыма.

«Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма», — заявил он.

Ранее польское издание Onet отметило, что президент Владимир Зеленский вел себя слишком эмоционально во время общения с Сикорским. Украинский лидер обвинил польские власти в недостаточной помощи ВСУ, а также в том, что Варшава раздувает тему Волынской резни.