Украина запросила у пяти европейских стран срочную помощь с поставками энергии

Украина запросила электроэнергию у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии

Украина обратилась к пяти европейским странам с просьбой срочно импортировать электричество. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минэнэрго.

Электроэнергию поставят из Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдавии. Общий объем составит 11 747 мегаватт в час. Минэнерго призвало граждан экономно расходовать электричество, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

В прошлый раз Украина экстренно подключалась к электроэнергии других стран 20 ноября. Общий объем поставок энергии тогда составил пять тысяч мегаватт в час.

В стране неоднократно вводили экстренные отключения света. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал о проблемах с энергией из-за массированных атак ВС России. Российские военные поражают критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского ВПК.