Сегодня 18:52 Украина запросила у пяти европейских стран срочную помощь с поставками энергии Украина запросила электроэнергию у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии Фото: РИА «Новости»
Украина обратилась к пяти европейским странам с просьбой срочно импортировать электричество. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минэнэрго.
Электроэнергию поставят из Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдавии. Общий объем составит 11 747 мегаватт в час. Минэнерго призвало граждан экономно расходовать электричество, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.
В прошлый раз Украина
экстренно подключалась к электроэнергии других стран 20 ноября. Общий объем поставок энергии тогда составил пять тысяч мегаватт в час.
В стране неоднократно
вводили экстренные отключения света. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал о проблемах с энергией из-за массированных атак ВС России. Российские военные поражают критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского ВПК.
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