ВС России нанесли удар по объектам энергетики и военным предприятиям на Украине

Российские бойцы нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности, включая ракеты воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники, по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Все спланированные цели поражены», — отметили в оборонном ведомстве.

Минэнерго Украины тоже подтвердило массированный удар по объектам энергетики. Как сообщали местные издания, взрывы прогремели в Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Ровно и Кривом Роге. В стране ввели режим экстренных отключений электроэнергии.

Ранее Украина уже столкнулась с дефицитом электроэнергии. Причиной кризиса назвали похолодание и увеличение нагрузки на энергосистему. Власти обратились за аварийной помощью к Словакии, Польше и Румынии.