На Украине заявили о массированной атаке на энергообъекты по всей стране

Министр Галущенко: массированный удар по энергообъектам начался на Украине

Атаки на энергетические объекты происходят по всей Украине, «Укрэнерго» ввело экстренные отключения света. С таким заявлением утром 28 ноября выступил министр энергетики Герман Галущенко, сообщило УНИАН.

По данным журналистов, перебои с электричеством фиксируют в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Также жители Одессы, Луцка, Кировограда, Харькова, Ровно и Кропивницка слышали взрывы. На всей территории страны объявили воздушную тревогу.

Ранее, 17 ноября, Минобороны России сообщило о массированном ударе ВС РФ по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.

При атаках использовали высокоточные средства поражения. Как отметили в ведомстве — «все спланированные цели поражены».