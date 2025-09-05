Украина заявила, что разместит на территории военных из «коалиции желающих»

Украина обсуждает с союзниками возможность размещения на своей территории иностранных военных из стран, готовых присоединиться к коалиции. Об этом сообщил на брифинге представитель МИД Георгий Тихий. Фрагменты брифинга публикует телеканал «Мы Украина».

«Обсуждение присутствия контингентов на Украине идет только в рамках „коалиции желающих“. Призываю ориентироваться на членов этой группы», — сказал он.

Ранее австрийская газета Kurier сообщила, что страны — члены «коалиции желающих» не смогли прийти к единому мнению в вопросе переброски западного военного контингента на Украину. Встреча выявила разногласия в коалиции и оставила много вопросов о гарантиях безопасности для Украины. В Европе назвали встречу «коалиции желающих» в Париже предлогом для обвинений России.

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что войска НАТО на территории Украины станут законными целями для российской армии.