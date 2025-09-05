«Коалиция желающих» продемонстрировала миру раскол на встрече в Париже

Страны — члены «коалиции желающих» на встрече в Париже не смогли прийти к единому мнению в вопросе переброски западного военного контингента на Украину. Об этом сообщила австрийская газета Kurier .

Она отметила, что встреча показала миру раскол в коалиции, после переговоров у участников осталось много вопросов касательно гарантий безопасности Украины.

Издание напомнило, что многие выступают против отправки войск или избегают эту тему.

«Тот факт, что остается много вопросов, обусловлен сложной ситуацией в некоторых коалиционных странах. В некоторых европейских столицах в последние недели появилось желание избегать эту тему», — добавила Kurier.

В качестве примера газета привела протесты оппозиционных партий во Франции и высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что дебаты об отправке миротворцев преждевременны.

Встреча коалиции прошла 4 сентября в Елисейском дворце. В переговорах участвовали лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.