Западные страны на встрече «коалиции желающих» в Париже искали повод для обвинений России вместо помощи Украине. Такое мнение высказал политический обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomaco .

«Главное — показать, что мы собрались за круглым столом войны действовать как великие лидеры, которые готовы освободить „Гроб Господень“, — тот, в котором уже как минимум десять лет погребены политические партии, демократия, права и, где убийства оппонентов — обычное дело», — иронично отметил он.

Поджи добавил, что реальной целью было объявить Россию «неверной», не желающей мира.

К тому же, подчеркнул автор статьи, все заявления об отправке миротворцев на Украину не привели к реальным действиям. По его словам, еще одна задача этой встречи — создать видимость «братства», которое не может договориться даже внутри себя.

Поджи пришел к выводу, что встреча коалиции была чисто пропагандистским мероприятием. Реальных механизмов помощи Украине или урегулирования конфликта предложено не было.

Во время встречи «коалиции желающих» в Елисейском дворце американский лидер Дональд Трамп позвонил европейским главам. После разговора с ним среди европейцев воцарилось «недовольство и разочарование», члены коалиции выразили сомнение, что президент США введет новые санкции против России.