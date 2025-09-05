Путин назвал законными целями войска НАТО при их появлении на Украине

Вступление войск НАТО на территорию Украины сделает их легитимными целями для российской армии. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Что касается возможных контингентов воинских на Украине — это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — сказал Путин.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о том, что 26 западных стран готовы отправить военных на Украину, если там установится перемирие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого подчеркнула, что Россия категорически против любых планов по размещению войск НАТО на Украине. По ее словам, такие действия могут вызвать неконтролируемую эскалацию конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона продолжит проводить спецоперацию до тех пор, пока не появятся возможности для политико-дипломатического урегулирования кризиса.