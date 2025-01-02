Мельник: сроки подготовки пилотов на F-16 на Украине сократили на три месяца

Сроки подготовки пилотов на американских истребителях F-16 на Украине сократили почти на три месяца. Об этом замминистра обороны республики Сергей Мельник сообщил украинскому изданию «Телеграф».

По его словам, такого прогресса удалось достичь за счет оптимизации процесса получения курсантами свидетельств частного пилота.

Мельник заявил, что в течение 10 лет в рамках программы НАТО Defence Education Enhancement Programme подготовку прошли более 15 тысяч украинских военных.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Дания передала ВСУ вторую партию истребителей F-16. В МИД России напомнили, что любые виды вооружений, поставленные Западом киевскому режиму, являются законной целью для российских военных.