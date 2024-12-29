Передача Данией второй партии истребителей F-16 Украине станет причиной дальнейшего обострения ситуации. Это вынуждает Россию принимать ответные меры, в том числе в военно-технической сфере, заявил в интервью РИА «Новости» министр иностранных дел Сергей Лавров.

В декабре Владимир Зеленский сообщил, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16.

«Неоднократно предупреждали, что, оказывая украинским нацистам массированную военную помощь, Дания, ее покровители и союзники провоцируют эскалацию конфликта, вынуждая Россию принимать адекватные меры по обеспечению безопасности страны, в том числе военно-технического характера», — подчеркнул Лавров.

По его словам, любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью России.

Военный летчик России Владимир Попов отметил, что передача американских истребителей четвертого поколения F-16 Украине подмочила репутацию этого самолета. Российские радиолокационные системы способны почти сразу обнаружить и взять на сопровождение любой самолет F-16, даже если он взлетает с аэродромов на западе Украины.