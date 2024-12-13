Украина попросила европейские страны помочь с электричеством

Украина после обстрелов попросила пять стран импортировать электроэнергию

Украинские власти после ракетного удара по инфраструктуре обратились к пяти странам с просьбой импортировать электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго».

Электричество Украине в течение суток подадут Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Молдавия. Государства направят ресурс объемом более 13,4 тысячи мегаватт-часов. Энергокомпания также предупредила, что в стране ввели почасовые отключения бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

«Энергетики осуществляют аварийно-восстановительные работы. Объем мер ограничения сегодня был вынужденно увеличен», — отметили в «Укрэнерго».

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о массированном ракетном обстреле Украины. Российские войска атаковали объекты инфраструктуры.