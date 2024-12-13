Экстренные отключения электроэнергии ввели в Киеве и Львовской области

«Страна.ua». в Киеве и Львовской области начались экстренные отключения света

Украинское руководство ввело в стране экстренные отключения света. Проблемы с электроэнергией возникли в Киеве и Львовской области, сообщило местное издание «Страна.ua».

По его данным, экстренные отключения света будут проходить в разных районах украинской столицы до конца дня.

Также журналисты опубликовали график экстренных отключений.

Перебои с электроснабжением возникли после серии взрывов. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что ВС России утром 13 декабря выпустили по территории Украины более 120 ракет.

Снаряды поразили объекты критической инфраструктуры. Взрывы прозвучали в Киевской, Одесской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев подтвердил, что войска ударили по одесскому порту.