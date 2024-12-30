Украина получит от США 15 млрд долларов за счет замороженных активов России

Шмыгаль заявил о выделении США 15 млрд долларов за счет активов России

Власти США предоставят Украине 15 миллиардов долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что деньги поступят в виде кредита от Всемирного банка, который подписал соглашение с украинским Минфином.

Часть займа покроют США, выделившие 20 миллиардов долларов, полученных за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Выделенные средства направят на социальные и гуманитарные цели.

На минувшей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о получении первого миллиарда долларов, выделенных в рамках кредита Всемирного банка.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя дискуссии вокруг предоставления Украине денег за счет доходов европейских депозитариев от российских активов, заявила, что большую часть средств нужно направить на усиление ВСУ, чтобы укрепить позиции страны на предстоящих переговорах об урегулировании конфликта.