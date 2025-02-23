Украина отвергла требование Вашингтона о компенсации в 500 миллиардов долларов
Украинские власти выступили против требования США о создании фонда на 500 миллиардов долларов, который предполагался как часть соглашения по разделу минеральных богатств страны. Об этом написало агентство Bloomberg.
Фонд предназначался для компенсации Америке финансовой помощи, которую Штаты оказывали Украине с начала спецоперации. По утверждению украинских властей, реальная сумма оказанной помощи составила около 90 миллиардов долларов, что в пять раз меньше запрашиваемой.
Ранее американские СМИ сообщили, что договор о минералах США и Украина подпишут уже в субботу. По данным журналистов, стороны приближаются к сделке о передаче США прав на ценные минералы в качестве компенсации за военную помощь, однако окончательной договоренности достичь еще не удалось.
Администрация Трампа 21 февраля передала Украине новую версию соглашения по использованию природных ресурсов. Американский президент надеется заключить договор в короткий срок, чтобы вернуть потраченные на Украину деньги.