Украина отвергла требование Вашингтона о компенсации в 500 миллиардов долларов

Украинские власти выступили против требования США о создании фонда на 500 миллиардов долларов, который предполагался как часть соглашения по разделу минеральных богатств страны. Об этом написало агентство Bloomberg .

Фонд предназначался для компенсации Америке финансовой помощи, которую Штаты оказывали Украине с начала спецоперации. По утверждению украинских властей, реальная сумма оказанной помощи составила около 90 миллиардов долларов, что в пять раз меньше запрашиваемой.

Ранее американские СМИ сообщили, что договор о минералах США и Украина подпишут уже в субботу. По данным журналистов, стороны приближаются к сделке о передаче США прав на ценные минералы в качестве компенсации за военную помощь, однако окончательной договоренности достичь еще не удалось.

Администрация Трампа 21 февраля передала Украине новую версию соглашения по использованию природных ресурсов. Американский президент надеется заключить договор в короткий срок, чтобы вернуть потраченные на Украину деньги.