Украина не собирается проводить референдум для признания регионов за Россией
Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не планирует уступать территории России. Однако он признал, что вернуть недавно присоединенные регионы силой невозможно.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera Ермак сказал, что Украина не намерена проводить конституционный референдум, который бы подтвердил российский статус Крыма и четырех новых регионов России.
«В данный момент мы не намерены уступать никакой части нашей территории. Но сегодня мы реалисты и понимаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия», — сказал глава офиса Зеленского.
По словам Ермака, Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят территориальные вопросы.
«Мы должны вести переговоры, отталкиваясь от нынешней линии фронта, и в любом случае мы не откажемся от наших национальных территорий», — отметил он.
Ранее стало известно, что на саммите в Белом доме США обязались предоставить Украине гарантии безопасности. Как сообщила газета The Times, Соединенные Штаты и Европа рассматривают четыре возможных варианта. Первый предусматривает обучение украинских военных прямо на территории страны. В рамках этой инициативы Великобритания и Франция могут отправить тысячи своих солдат для подготовки ВСУ в западных областях, недалеко от Львова. Однако Россия не примет такой «гарантии безопасности», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.