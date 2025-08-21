В Британии раскрыли 4 варианта возможных гарантий безопасности для Украины
The Times узнала о четырех вариантах гарантий безопасности для Украины
США и Европа рассматривают четыре возможных варианта гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила газета The Times.
По данным журналистов, руководители вооруженных сил за 10 дней намерены разработать план европейских гарантий, которые бы поддержал президент США Дональд Трамп.
Первый вариант предполагает обучение украинских войск непосредственно на территории страны. В рамках этой инициативы Великобритания и Франция могут направить тысячи своих военных для подготовки ВСУ в западных регионах, недалеко от Львова.
Второй вариант включает предоставление США ограниченных гарантий безопасности, которые вызовут сомнения у европейских стран по поводу размещения своих войск на Украине.
Третий вариант — предоставление Киеву коллективных гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 устава НАТО, согласно которой нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех его участников.
Четвертый вариант — создание альянса в области безопасности, подобного договорам США с Японией или Южной Кореей. Такой договор, подписанный с Японией в 1960 году, обязывает США защищать страну и разрешает размещение американских военных баз на ее территории.
Ранее издание Politico сообщило, что лидеры ЕС обманывают Трампа. Они не поверили в готовность России завершить конфликт, поэтому решили подыграть миротворческим усилиям США, надеясь, что российская сторона снимет маску.