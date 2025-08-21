США и Европа рассматривают четыре возможных варианта гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила газета The Times .

По данным журналистов, руководители вооруженных сил за 10 дней намерены разработать план европейских гарантий, которые бы поддержал президент США Дональд Трамп.

Первый вариант предполагает обучение украинских войск непосредственно на территории страны. В рамках этой инициативы Великобритания и Франция могут направить тысячи своих военных для подготовки ВСУ в западных регионах, недалеко от Львова.

Второй вариант включает предоставление США ограниченных гарантий безопасности, которые вызовут сомнения у европейских стран по поводу размещения своих войск на Украине.

Третий вариант — предоставление Киеву коллективных гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 устава НАТО, согласно которой нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех его участников.

Четвертый вариант — создание альянса в области безопасности, подобного договорам США с Японией или Южной Кореей. Такой договор, подписанный с Японией в 1960 году, обязывает США защищать страну и разрешает размещение американских военных баз на ее территории.

Ранее издание Politico сообщило, что лидеры ЕС обманывают Трампа. Они не поверили в готовность России завершить конфликт, поэтому решили подыграть миротворческим усилиям США, надеясь, что российская сторона снимет маску.