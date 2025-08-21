Медведев: войска НАТО на Украине не могут быть миротворцами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на обсуждения Западом идеи отправки военных на Украину заявил, что войска НАТО не могут быть миротворцами. Россия не примет такие «гарантии безопасности» для Киева, написал он в соцсети X .

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI назвал Россию дестабилизирующей силой и угрозой для Европы.

«Безмозглый галльский петух никак не успокоится с идеей отправки войск на „Украину“. Сказано же: не могут быть миротворцами войска стран НАТО. Россия не примет такой „гарантии безопасности“», — написал Медведев.

В МИД России неоднократно заявляли, что любое размещение войск НАТО на Украине неприемлемо и может привести к резкой эскалации. В ведомстве также подчеркнули, что заявления Великобритании и других европейских стран о возможности размещения контингента НАТО на украинской территории являются подстрекательством к продолжению конфликта.

Около 10 стран заявили о готовности направить войска на Украину в рамках мирного соглашения. Это якобы поможет обеспечить гарантии безопасности. На первом этапе страны Запада помогут военным ВСУ в «обучении и подкреплении».

Однако лидеры стран Евросоюза ведут себя неискренне по отношению к президенту США Дональду Трампу. Как сообщило издание Politico, они поддержали его миротворческие инициативы только для того, чтобы выиграть время.