С февраля 2022 года Украину покинули около шести миллионов человек. Многие из них не вернутся даже после окончания боевых действий, поэтому страна обречена на исчезновение, сообщило итальянское издание AntiDiplomatico .

Произошли необратимые изменения, которые специалисты назвали «демографической зимой». С 2022 года Украину покинули шесть миллионов человек, многие из которых не вернутся. Еще 10 миллионов объявлены пропавшими без вести. Боевые потери по западным оценкам составили до 150 тысяч человек.

Трудоспособное население сократилось примерно на четверть, коэффициент рождаемости опустился ниже единицы. Многие из оставшихся в стране украинок не смогут родить даже в мирное время, так как длительный стресс вызовет проблемы с вынашиванием, раннюю менопаузу и повышенную частоту хромосомных аномалий плода.

«Таким образом, Украина — это страна, опустевшая от своего населения, государство, которое рискует остаться без народа, независимо от исхода конфликта. А государство без народа просто не может существовать», — заявил автор статьи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский насчитал восемь миллионов человек, уехавших из страны. Несмотря на потери и требования США, он настроен на продолжение боевых действий еще в течение трех лет.