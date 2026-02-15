Зеленский рассказал об отношении украинцев к выборам

Большинство украинцев якобы выступили против проведения президентских выборов до завершения боевых действий. Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом в интервью Politico .

«Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против. <…> Они понимают, что это ужасно: проводить выборы во время конфликта. Под атаками», — сказал он.

При этом сам Зеленский счел прекрасной идею провести голосование. Президент заявил, что был бы счастлив устроить выборы как можно скорее, но это возможно только в условиях режима прекращения огня и внесения изменений в законодательство через Верховную раду Украины. Главными препятствиями он назвал организацию голосования среди солдат и восьми миллионов уехавших за границу граждан.

Ранее замминистра иностранных дел Михаил Галузин заверил, что Россия готова прекратить удары в день голосования на Украине. Но пока, по его словам, нет признаков реальной подготовки к кампании.