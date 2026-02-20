Украина потеряла более полутора миллионов военных с момента начала спецоперации в феврале 2022 года. Такую оценку дал в беседе с «Красной звездой» представитель российского Генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По данным российского оборонного ведомства, только за 2025 год украинская армия лишилась более 520 тысяч военнослужащих. Речь идет не только о погибших, в общее число потерь входят и те, кто выбыл из строя, дезертировал, или получил ранение.

По словам генерала, мобилизация на Украине сейчас идет в два раза медленнее, чем раньше. Пополнять резервы Киеву просто некем. Из-за этого украинская армия постоянно сокращается и слабеет.

Ситуация для украинских сил осложняется массовой потерей техники. Только за прошлый год войска Украины лишились почти семи тысяч танков. Орудий армия России уничтожила около 12 тысяч.

Украинский лидер Владимир Зеленский 5 февраля 2026 года значительно занизил потери ВСУ. По его оценке, с начала СВО войска Украины потеряли погибшими 45 100 человек, еще 390 тысяч получили ранения.

При этом еще в марте 2025 года бывший главком ВСУ Залужный назвал «критическим» количество потерь украинской армии. Он отмечал, что на Украине «практически некому реально воевать».