Владимир Зеленский на встрече с советниками заявил, что переговоры с Россией провалились, и призвал их готовиться воевать дальше. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский в подкасте на платформе Spotify.

По словам корреспондента, украинские власти готовились к выборам и референдуму поздней весной или в начале лета, однако Зеленский неожиданно изменил позицию на 180 градусов и выступил против.

«Я знаю трех его ближайших советников — они сами этого не знали или, если знали, не сказали мне, почему он изменил позицию», — признался Панчевский.

По его мнению, глава киевского режима хочет вести боевые действия еще минимум три года — до завершения президентства Дональда Трампа и в надежде на приход к власти демократов.

При этом ранее первый заместитель начальника российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Украина с начала СВО лишилась более 1,5 миллиона военных, а мобилизация в стране неуклонно замедляется. Кроме того, ВСУ массово теряют оружие и технику — и, как следствие, постоянно сокращаются и слабеют.