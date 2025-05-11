Уклонистов на Украине оставят без денег и жилья

Военкоматы на Украине начали замораживать счета уклонистов. В худших случаях нежелающие служить мужчины останутся без денег и жилья, которое передадут ВСУ, сообщило издание «Обозреватель».

Минюст Украины сообщил, что в одной только Полтавской области с 1 мая территориальные центры комплектования и соцподдержки вынесли полторы тысячи постановлений о блокировке счетов нарушителей мобилизационных правил. Заморозка происходила в рамках исполнительного производства, если уклонист не успел погасить штраф за 15 дней.

Аналогичные правила вступили в силу по всей стране. После блокировки исполнительная служба взыщет сумму штрафа.

Если же денег на счетах недостаточно, власти имеют право наложить арест на имущество нарушителя, в том числе недвижимость и некоторые бытовые предметы. К примеру, если дома больше кроватей, чем жителей, или несколько компьютеров на семью.

По закону местная военная администрация может изъять арестованное имущество для нужд ВСУ. Это касается, прежде всего, автомобилей и недвижимости.

Блокировки счетов начались на Украине после принятия нового закона о мобилизации. Украинцев обязали в течение двух месяцев явиться в военкомат, не дожидаясь повесток. Радиостанция «Говорит Москва» сообщала, что военным также запретили играть в казино, а мирным жителям — переводить деньги организаторам азартных игр.