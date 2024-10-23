Уклонистов на Украине оставили без денег. Банки получили запросы от ТЦК

Украинцы пожаловались на массовую блокировку банковских счетов по запросам территориальных центров комплектования и соцподдержки. Доступа к деньгам лишились уклонисты от службы в армии, сообщило издание «Страна.ua» .

Жители Одессы показали в местных пабликах оповещения банковских приложений. Кредитные организации сообщили, что арестовали счета по распоряжению Минюста Украины. При нажатии на кнопку «Детали ареста» появилась информация о том, что взыскание произошло на основании документа от местных военкоматов.

Мобилизация усилилась по всей Украине. Рейды ТЦК прошли в Киеве, Полтаве, Одессе и других городах, военкомы хватали мужчин призывного возраста на концертах и в ресторанах. Из-за облав многие украинцы отказались выходить на работу. Скрылись даже сотрудники станции техобслуживания, которая ремонтировала технику ВСУ.