Отставка с поста президента Владимира Зеленского станет лучшим подарком для миллионов граждан страны, потому что это остановит смерти и дальнейшие потери территорий. Об этом в Telegram-канале написал объявленный на Украине в розыск бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он добавил, что готов отправить главу офиса президента Украины Андрея Ермака на каторгу за угрозы, которые тот направляет в адрес депутатов.

«Только на Украине глава администрации может угрожать действующему члену парламента за то, что он сделал заявление в интересах всего народа Украины. А уход Зеленского — это лучший подарок для миллионов украинцев и всей страны», — написал Дмитрук.

Во время работы в Верховной раде Артем Дмитрук выступал в защиту украинской церкви Московского патриархата. Политик уехал с Украины в конце августа, заявив, что заметил за собой слежку спецслужб, которые планировали его ликвидацию.

Украинская прокуратура завела против Дмитрука уголовное дело за участие в нападении на граждан и покушении на хищение служебного оружия.

Ранее издание Bihus.info сообщило, что близкий друг Артема Дмитрука, член фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Куницкий, не вернулся из заграничной командировки.

В качестве причины авторы сообщения назвали риск уголовного преследования за участие в избиении прохожего в центре Киева. Еще одним участником драки стал сам Дмитрук. По данным СМИ, сейчас он находится под арестом в Великобритании в ожидании экстрадиции в Киев.