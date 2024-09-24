Покинувшего Украину депутата задержали в Лондоне

Депутата Верховной рады Артем Дмитрук, сбежавшего в августе с Украины, задержали в Лондоне. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Идет суд по экстрадиции, просят меру пресечения в виде взятия под стражу», — отметили в сообщении.

Украина ранее направила в ряд стран запросы о задержании, аресте и дальнейшей передаче Дмитрука. Также сообщалось о возбуждении уголовного дела против депутата за нападение на правоохранителя и военного.

По словам Артема Дмитрука, сотрудники СБУ несколько раз пытались убить его. Покушения были связаны с участником переговоров между Россией и Украиной Денисом Киреевым. В связи с этим депутат попросил поддержки у международных правозащитных компаний.

На Украине Дмитрук был активным защитником канонической Украинской православной церкви. Он выступал против запрета УПЦ.