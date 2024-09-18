Покинувший Украину депутат рассказал, что СБУ неоднократно пыталась его убить

«Страна.ua»: уехавший с Украины нардеп Дмитрук обвинил СБУ в покушениях на него

Преследуемый на Украине и покинувший ее пределы депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что сотрудники СБУ два раза пытались убить его. Слова политика привело издание «Страна.ua».

«Что касается марта 2022 года, то меня дважды пытались убить. <…> В моем случае дело окончилось неудачей для СБУ», — заявил Дмитрук.

По его словам, покушения были связаны с участником переговоров между Россией и Украиной Денисом Киреевым и с другими публичными людьми, которых либо убили, либо похитили.

Дмитрук отметил, что попросил поддержки у международных правозащитных компаний. Депутат имеет доказательства в виде фото и видео, на которых раскрыты детали покушений на него.

Ранее на Украине задержали бывшего депутата Верховной рады, который собирался убить журналиста Дмитрия Гордона*. Подозреваемый работал в группе из четырех человек.

* Дмитрий Гордон — признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.