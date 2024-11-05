Скандального депутата Рады Куницкого заподозрили в бегстве с Украины

Более месяца депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Куницкий не возвращается из заграничной командировки. Об этом сообщило издание Bihus.info со ссылкой на данные голосования с сайта парламента.

Источники журналистов допустили, что на Украину нардеп уже не вернется из-за риска уголовного преследования.

Авторы материала напомнили, что Куницкий вместе с коллегами по фракции Артемом Дмитруком и Николаем Тищенко не раз попадал в различные скандалы и совершал серьезные проступки, но каждый раз уходил от наказания.

Год назад Дмитрук и Куницкий избили прохожего в центре Киева. Поведение депутатов попало в объектив камер наблюдения. Полиция завела уголовное дело о телесных повреждениях средней степени тяжести и хулиганстве. Но подозреваемым по делу стал только Дмитрук, который успешно сбежал из страны, не дожидаясь обвинения. Возможно, Куницкий отправился вслед за ним.

В конце сентября стало известно, что сбежавшего с Украины депутат Артема Дмитрука задержали в Лондоне. Суд отправил нардепа под стражу до окончания рассмотрения дела об экстрадиции по запросу Украины.