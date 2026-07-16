У подозреваемого в организации теракта в Монако нашли камеру пыток

RT: в подвале подозреваемого в организации теракта в Монако нашли камеру пыток

Задержанный по делу об убийстве украинки Анастасии Березовской Виталий Жикович оборудовал в подвале своего дома камеру пыток. Об этом сообщил RT .

По информации источника, полицейские нашли помещение в ходе обыска после ареста Жиковича.

Жикович находился в поле зрения спецслужб России более двух лет из-за стремления организовать на территории России десятки диверсий и терактов. Источники дали ему характеристику алчного садиста, готового к пыткам и массовым убийствам. Мужчина не гнушался даже кражами у работодателя.

Мощный взрыв на улице в Монако прогремел 29 июня, пострадали три человека, из них двое получили серьезные ранения. Среди них — бизнесмен Вадим Ермолаев. Подозреваемой в покушении стала 39-летняя Березовская, которую затем нашли мертвой в окрестностях Киева.

Экс-сотрудник Службы внешней разведки Франции Клод Монике отмечал, что Ермолаев готовил доклад для Европарламента про коррупцию на Украине.