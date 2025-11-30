У беглого бизнесмена Тимура Миндича нашли российский паспорт и квартиру в знаменитом Доме на набережной рядом с Кремлем. Такой вброс сделал бывший депутат Βерховной рады Игорь Мосийчук и возмутился, что «это никого не волнует».

В качестве подтверждения своих слов Мосийчук выложил некий документ, который, предположительно, имеет связь с делопроизводством Федеральной миграционной службы России. В период с 2012-го по 2016 год ФМС отвечала за миграционную политику, впоследствии эти функции перешли к подразделению МВД.

Судя по этому бланку, 4 марта 2014 года Миндич получил российский паспорт в Отделе по вопросам миграции района Северное Измайлово и через два дня предъявил его для пересечения границы. В дальнейшем, как утверждает Мосийчук, совладелец «Квартала 95» не раз пользовался этим документом для посещения различных стран, в том числе России.

По информации экс-нардепа, в то время, когда друг Зеленского получал этот паспорт, у него была прописка в доме № 2 на улице Серафимовича: «рядом с Кремлем, Парком Горького, Третьяковской галереей и храмом Христа Спасителя».