У Миндича нашли прописку там, где жили дети Сталина: когда он получил паспорт России
Мосийчук нашел у Миндича паспорт России и прописку в Доме на набережной
У беглого бизнесмена Тимура Миндича нашли российский паспорт и квартиру в знаменитом Доме на набережной рядом с Кремлем. Такой вброс сделал бывший депутат Βерховной рады Игорь Мосийчук и возмутился, что «это никого не волнует».
В качестве подтверждения своих слов Мосийчук выложил некий документ, который, предположительно, имеет связь с делопроизводством Федеральной миграционной службы России. В период с 2012-го по 2016 год ФМС отвечала за миграционную политику, впоследствии эти функции перешли к подразделению МВД.
Судя по этому бланку, 4 марта 2014 года Миндич получил российский паспорт в Отделе по вопросам миграции района Северное Измайлово и через два дня предъявил его для пересечения границы. В дальнейшем, как утверждает Мосийчук, совладелец «Квартала 95» не раз пользовался этим документом для посещения различных стран, в том числе России.
По информации экс-нардепа, в то время, когда друг Зеленского получал этот паспорт, у него была прописка в доме № 2 на улице Серафимовича: «рядом с Кремлем, Парком Горького, Третьяковской галереей и храмом Христа Спасителя».
Интересно
Откуда у Мосийчука взялся этот бланк, неизвестно. Сам Миндич сейчас находится в Израиле, куда успел сбежать до момента начала самого крупного коррупционного скандала на Украине последних лет.
Дело получило название Миндичгейт. Им занимается Национальное антикоррупционное бюро. На фоне происходящего своих постов лишились несколько крупных чиновников и сам глава офиса Зеленского Андрей Ермак, от чего, как пишут СМИ, он был вне себя. Теперь, по его утверждениям, собирается на фронт. Но когда и в каком качестве — вопрос открытый.