Цирк и клоунада. Ушакова возмутило «позволение» Зеленского провести парад Победы
Ушаков назвал клоунадой «позволение» Зеленского на проведение парада Победы
Указ украинского лидера Владимира Зеленского, который якобы «позволяет» провести парад в Москве — это цирк и клоунада. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, сообщил ТАСС.
Политик признался, что ему даже комментировать такое стыдно.
«Но так, клоунада, цирк, что хотите. Есть и другие короткие слова», — отметил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России не нужно чье-либо разрешение, чтобы провести парад. Он также подчеркнул, что считает неприемлемыми попытки иронизировать над праздником Победы.
Торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице прошли без провокаций, рассказал Песков. При попытке сорвать празднование Киеву грозил бы массированный ракетный удар, предупреждала официальный представитель МИД Мария Захарова.