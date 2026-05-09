Цирк и клоунада. Ушакова возмутило «позволение» Зеленского провести парад Победы

Указ украинского лидера Владимира Зеленского, который якобы «позволяет» провести парад в Москве — это цирк и клоунада. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, сообщил ТАСС .

Политик признался, что ему даже комментировать такое стыдно.

«Но так, клоунада, цирк, что хотите. Есть и другие короткие слова», — отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России не нужно чье-либо разрешение, чтобы провести парад. Он также подчеркнул, что считает неприемлемыми попытки иронизировать над праздником Победы.

Торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице прошли без провокаций, рассказал Песков. При попытке сорвать празднование Киеву грозил бы массированный ракетный удар, предупреждала официальный представитель МИД Мария Захарова.