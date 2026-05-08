Песков ответил на слова Зеленского о «разрешении» провести парад в Москве

России не требуется чье-либо разрешение для проведения парада Победы в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привел журналист Александр Юнашев в телеграм-канале .

Поводом для комментария стал недавний указ украинского лидера Владимира Зеленского, который «позволил» провести торжественное мероприятие в российской столице.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Москве никто не нуждается в подобных решениях извне. Кроме того, в стране считают недопустимыми попытки иронизировать над праздником Победы и связывать проведение парада с какими-либо внешними оценками.

«Горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать. Это его беда. А нам ничье разрешение не нужно», — сказал Песков.

Парад Победы традиционно пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. В столицу уже начали прибывать главы иностранных государств и зарубежные делегации для участия в памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.