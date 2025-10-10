Транспортный коллапс произошел в Киеве на фоне блэкаута

«Страна.ua»: из-за проблем со светом в Киеве начался транспортный коллапс

В Киеве произошел транспортный коллапс из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Журналисты уточнили, что метро в украинской столице работает с большими перебоями, цены на такси серьезно выросли, в наземном транспорте огромная давка.

«По зеленой ветке метро поезда ходят только по правому берегу», — заявили они.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал ранее, что в столице ситуация с электроснабжением остается сложной после мощных ночных взрывов на объектах энергетической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Россия в течение ночи якобы запустила до 450 беспилотников и 30 ракет по украинской территории.

В Сети опубликовали кадры очевидца перед отключением света в Киеве. На видео заметно ярко-голубую вспышку, за которой последовал оглушительный взрыв. Сразу же после этого столица погрузилась во мрак.