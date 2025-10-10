Ослепительная вспышка и жуткий взрыв: момент удара перед блэкаутом в Киеве попал на видео

После массированного удара по энергетическим объектам на Украине в Киеве ввели экстренные отключения света. Момент удара, после которого в городе наступил настоящий блэкаут, опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На записи очевидца видно ярко-голубую вспышку, за которой последовал оглушительный мощный взрыв. Сразу же после этого город погрузился во мрак.

По информации военкора Александра Коца, в Киеве в рамках крупной атаки беспилотниками и ракетами оказались поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Мэр Виталий Кличко сообщал, что в результате удара весь левый берег столицы Украины остался без электричества и частично без воды. Комментарий по итогам ночи уже дал и президент республики Владимир Зеленский.

По его словам, Украину атаковали более 450 дронов. Также было выпущено около 30 ракет.